Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
ОДМВР- Шумен преустановява издирването на 26-годишния Александър Пенчев на 26 години. В хода на продължаващи издирвателни действия и извършен обход в кв. Боян Българанов" тази сутрин са предприети действия за оглед в недостроена сграда.

На последен етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж.  Образувано е досъдебно производство, извършва се оглед в присъствие на съдебен лекар. 

Към момента данни за насилствена смърт няма. Причината за смъртта му ще стане ясна след приключване на аутопсията.