Трайчо Трайков се срещна с германския посланик Н.Пр. Ирене Мария Планк, с която обсъди ключови теми от двустранния енергиен дневен ред и актуалната геополитическа обстановка.
На фона на напрежението в Близкия изток министър Трайков представи конкретните действия на правителството за ограничаване на ценовия натиск при горивата. Той подчерта, че е активирана целенасочената подкрепа за уязвимите домакинства – модел, който обхваща лица с доход до два пъти линията на бедност и цели да постигне максимален социален ефект при оптимално използване на публичния ресурс. Посланик Планк оцени този подход като адекватен и балансиран, подчертавайки значението на насочените интервенции в условия на икономическа несигурност. От своя страна министър Трайков акцентира, че най-работещи са мерките, които са временно приложими, ясно дефинирани и насочени към конкретни групи и сектори.
Като част от усилията за овладяване на инфлационния натиск, правителството обяви и допълнителен пакет от мерки, свързани с цените на електроенергията. Приоритетно ще бъдат подкрепени сектори с висока чувствителност към цените на енергията – транспорт и логистика, земеделие и хранителна индустрия, които имат пряко отражение върху крайните потребителски цени.
Съществен акцент в разговора беше поставен върху енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на системите в региона и Европа. Обсъдена беше ролята на Вертикалния газов коридор като стратегически инфраструктурен проект, който ще допринесе за диверсификацията на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона, включително за държави като Украйна и Молдова.
Удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на "Лукойл“ в България, както и бъдещето на комплекса "Марица-изток“ също бяха във фокуса на разговора. "България има основания да очаква удължаване на дерогацията, чиито срок изтича на 29 април“, заяви министър Трайков и подчерта, че навременното решение е от съществено значение за предвидимостта и стабилността на пазара.
В контекста на стратегическото значение на комплекса “Марица-изток“ за енергийната сигурност на България, министър Трайков посочи трансформацията на германския въглищен район Лаузиц като пример за ефективен преход, основан на комбинация от социални, финансови и професионални мерки за подкрепа на засегнатите, което е и гаранция за гладкото и безпроблемно протичане на процеса. Рекултивацията на лигнитните мини в Лаузиц е успешна благодарение на комбинация от законови задължения на операторите, държавно финансиране, мерки, одобрени от ЕС и обществен консенсус. "Подобен интегриран подход може да бъде адаптиран и в България, така че енергийният преход да бъде едновременно икономически обоснован и социално поносим. Комплексът "Марица-изток“ остава стратегически актив за енергийната и националната сигурност на страната“, посочи министър Трайков.
Трайчо Трайков: България има основания да очаква удължаване на дерогацията на "Лукойл"
