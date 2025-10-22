ЗАРЕЖДАНЕ...
Транспортният министър: Намаляването на възрастта за шофьорска книжка ще се отложи възможно най-много
"Като държава с най-висок пътен травматизъм и най-много жертви по пътищата, за което младите шофьори имат много сериозен дял, за нас е още по-рисковано намаляването на възрастта. Не сме против, но сме въздържали се. Mоже би въвеждането ще стане възможно най-късно и отложено, доколкото ни позволява европейският договор, по който сме се ангажирали.", каза Гроздан Караджов.
Към въвеждането електронните шофьорски книжки са се насочили всички страни-членки, включително и България. Министърът на електронното упавление Валентин Мундров е заявил, че имаме такава готовност, заяви още транспортният министър.
