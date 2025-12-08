Гроздан Караджов на съвместен брифинг с външния министри Георг Георгиев след заседанието на Министерски съвет относно танкера "Кайрос" край Ахтопол.
Днес е извикан и в МВнР и посланика на Турция у нас. Проведена е била обща среща с него и транспортния министър като е била изискана повече информация относно това какво се е случило с кораба до довеждането до българските териториални води.
"Това за което ние сме предприели действия е евакуацията на екипажа. Идентифицирани са гражданствата на моряците. Те са 10 наброй, 7 от тях, доколкото знам, вече са евакуирани. Всичко, което е в компетентността на МВнР по отношение на поддържането на постоянна комуникация с посолствата, от които са гражданите, и със самата Турция, ще бъде направено", обясни Георгиев.
"Днес приключи последната акция по евакуирането на още четирима членове на екипажа. След като вчера следобед първите трима бяха вече транспортирани на безопасно място, те се намират във Варна, настанени са в хотел и по изричното желание на корабособственика ще останат само трима души на борда на кораба "Кайрос", допълни Караджов.
Той разясни, че започват последващите стъпки за подготовка на оборудване, което да бъде доставено на кораба, включително и по-голям електрогенератор, който да осигури електрозахранването на системите на танкера с цел да може да задвижи някои неговите агрегати, най-вече агрегатът, който да вдигне котвата и да позволи той да бъде евакуиран от това място.
Караджов поясни, че корабът не представлява опасност нито за околната среда, нито за здравето на хора.
"За корабите, когато са повредени и не са на собствен ход, има спокойни места, където да им бъде направена поправка и да станат безопасни", каза Караджов, допълвайки, че сигурно ще отнеме поне седмица, за да бъдат направени всички тези инспекции и да бъде отговорено и на редица въпроси.
