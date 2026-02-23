"Тренд": Пет сигурни формации в следващия парламент, Радев е първи с над 30%, следван от ГЕРБ
Избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април. Правим уточнението, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3 милиона и 100 хиляди избиратели могат да се явят пред урните.
Пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание. Две партии остават близо до 4-процентната парламентарна бариера.
Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и ДПС-Ново начало (10,5%). Възраждане е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите. Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%). "Има такъв народ“ може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи разполага с 1,7%, а Величие има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.
Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого“, който през този месец е 1,9%.
Проучване на "Тренд“ по поръчка на "24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.
