Данните от exit poll-а на агенция "Тренд" сочат, че избирателната активност към 16:00 часа 33,2%, съобщи NOVA.

Burgas24.bg припомня, че 127 854 души в бургаска област са гласували до същия час. Най-висока е активността в Царево - 47,87%. На второ място е Приморско с 43,05%. Топ 3 затваря Созопол с 40,35%.

Под 30% избирателната активност е единствено в Камено - 27,67% и Айтос - 28,45%.

Бургас бележи сериозно раздвижване спрямо сутрешните часове, когато избирателната активност бе едва около 9%. В града вече са гласували 66 469 души или 36,31% от хората, които имат право на вот.