Очертава се 6-партиен парламент след проведените днес избори. Това показва първият екзитпол на социологическа агенция "Тренд“ към 19:00 ч. информира Burgas24.bg.

Кой влиза в парламента

"Прогресивна България“ печели изборите с 39,2% от гласовете. Второто място заема коалицията ГЕРБ – СДС с 15,1% от вота. Следва ПП – ДБ с резултат от 13,3%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и "Възраждане“ (5,0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е "БСП – Обединена левица“ (4,2%).

Под чертата:

Извън парламента засега остават "Сияние“ (3,1%), МЕЧ (2,7%), "Величие“ (2,4%), АПС (2,1%), "Има такъв народ“ (1,6%) и "Синя България“ (0,7%).