Трети ден продължават дейстията по издирването на риболовния кораб, изчезнал край Созопол.Част от тях са вертолет и катер на Военноморските сили, а "Гранична полиция" се е присъединила в търсенето с дронове и още един катер.Доброволци от Созопол и Приморско пък продължават да обхождат плажове различни места в района в опит да открият следа по случая.В четвъртък водолази от доброволния отряд в Созопол откриха следи от разлив на дизелово гориво в района на нос Коракя, където последно е засечен изчезналият кораб.На борда му са били общо трима души - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един човек.