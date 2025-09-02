© Facebook виж галерията Още една авария с трамвай днес. Инцидентът е на бул. "Константин Величков". Вижда се, че в мотрисата е задимено.



Припомняме, че рано тази сутрин трамвай без ватман излезе от релсите и причини значителни материални щети в района на Румънското посолство.



Малко по-късно друг трамвай аварира недалеч от там.