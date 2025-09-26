ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трети пореден ден без кворум в парламента
В 9:03 часа тази сутрин председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че днешното заседание няма да бъде открито.
"Не идват на работа - какво да направя. Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ. Ще ги върнем, днес се прибират", каза лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов за липсата на кворум.
И предишните два дни депутатите не заседаваха поради липса на кворум. Следващото пленарно заседание ще бъде на 1 октомври.
