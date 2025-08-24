Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тревожни данни от МВР за употребата на кокаин сред младите българи
Автор: Петър Дучев 09:49Коментари (1)188
©
2.2% от българите на възраст 15–34 години са употребили кокаин през последната година. Данните са от национално изследване SOVA 5 (окт.–ноем. 2024), публикувано от Националния фокусен център по наркотици и наркомании, съобщават от МВР.

Произход и производство

Основният произход на кокаина е Латинска Америка. Най-големите производители са Колумбия, Перу и Боливия. Извлича се от листата на растението кока. Годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 120 млрд. долара.

История

Изолиран за първи път през 1859 г. от Алберт Ниман. В края на XIX в. се използва като локален анестетик и дори в напитки (вкл. първоначалната формула на Coca-Cola). Днес е сред най-разпространените и опасни стимуланти.

Жаргонни имена

кока, кокс, снежно, бяло, прах, blow, crack (за кристализирана форма)

Рискове

Силен стимулант – води до еуфория, превъзбуда и агресия. Изключително краткотрайно действие (5–30 минути) - бързо развитие на зависимост. Повишава риска от инфаркт и инсулт дори при млади хора. Уврежда мозъка, сърцето и кръвоносните съдове. Смесването с алкохол създава токсично съединение (кокаетилен), което удвоява риска от внезапна смърт.

Как да разпознаем употребата

Често кървене от носа, раздразнена лигавица. Скърцане със зъби, безсъние, напрежение. Агресивно или параноидно поведение. Чести финансови проблеми (заради високата цена). Признаци на абстиненция. Силна умора и сънливост. Депресия и тревожност. Промени в апетита. Интензивни желания за нова доза.

Кокаинът уби: Уитни Хюстън (2012), Диего Марадона (2020 – сърдечен арест, свързан със злоупотреби), Анна Никол Смит, Ривър Финикс.

Над 164 кг кокаин са задържани от служители на МВР и Агенция "Митници“ само през първите шест месеца на тази година.

През изминалата година количеството намерен и иззет кокаин при акции на МВР и Агенция "Митници“ е над 485 кг.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 5 ч. и 21 мин.
0
 
 
А знаете ли колко хора употребяват алкохол в България? А знаете ли, че децата се възпитават с любов към виното, бирата и най-вече, най-българското - Ракията. Явно с нея нямаме проблем?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опита...
13:22 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на ...
11:16 / 24.08.2025
Българите обожават олинклузив туризма в Турция, но се готви голям...
11:16 / 24.08.2025
Борисов за МВР и ДАНС: Надявам се следващата седмица президентът ...
11:16 / 24.08.2025
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме веч...
11:15 / 24.08.2025
Антон Златанов: Незаконното преминаване на границата е 20 000 евр...
11:16 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Каза ми "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен"
16:35 / 22.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!
10:52 / 22.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:34 / 22.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
Поскъпване на хранителните продукти
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: