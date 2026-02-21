Три имена празнуват на днешния 21 февруари
©
В този сан Евстатий взел участие в Първия Вселенски събор (325 г.) и твърдо защитавал православното учение против еретика Арий. В 326 г. той отишъл в Грузия, току-що просветена с християнската вяра, за да постави там пастири за новопокръстените.
Като се върнал оттам, той продължавал усърдно да се занимава с делата на Църквата и бил обичан и уважаван от християните като човек, изпълнен с добродетели и дълбока християнска мъдрост.
Със своята мъдрост и непоколебима вяра той се утвърдил като един от най-ревностните защитници на Христовото учение в труден за Църквата период.
Имен ден: Евстати, Евстатий, Евстатия.
Още от категорията
/
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
АПИ предупреди шофьорите
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.