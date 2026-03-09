Три сигнала за дронове във въздушното прастранство над Летище "Васил Левски"
©
Първият от тях е получен в в 23:03 ч., вторият - в 23:27 ч., а последният е постъпил след полунощ - по-конкретно в 00:15 ч.
От летището казаха още, че сигналите не са по пречили на самолетите. Само един от полети, пристигащ от Брюксел, е закъснял с 15 минути.
По-рано днес директорът на СДВР Любомир Николов заяви, че след постъпилия от събота вечер сигнал не е установен дрон. "Постъпват и други сигнали, но те не се потвърждават", допълни той.
Още по темата
/
КТ "Подкрепа": Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
16:19
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
10:01
Още от категорията
/
Градусите тръгват нагоре
19:08
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
17:12
''Галъп": "Прогресивна България" печели изборите с близо 30%, само пет партии влизат в 52-рото НС
16:14
Правосъдният министър предложи подкрепа за всеки магистрат, който е готов да говори за зависимостите и криминалното влияние в системата
15:12
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
11:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.