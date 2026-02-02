Сподели close
Откриха три трупа в хижа край прохода Петрохан. Сигналът за зловещата находка е подаден днес. 

Все още не се знае от какъв пол и на колко години са починалите. Причините за смъртта им тепърва ще се уточняват, както и кога точно е настъпила тя.

По непотвърдена информация по едно от телата има следи от огнестрелно оръжие.