Откриха три трупа в хижа край прохода Петрохан. Сигналът за зловещата находка е подаден днес.Все още не се знае от какъв пол и на колко години са починалите. Причините за смъртта им тепърва ще се уточняват, както и кога точно е настъпила тя.По непотвърдена информация по едно от телата има следи от огнестрелно оръжие.