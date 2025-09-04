Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

© Булфото Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи. Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов.



По думите му, когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление.



"Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз", допълни Трифонов.