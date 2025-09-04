ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
По думите му, когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление.
"Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз", допълни Трифонов.
