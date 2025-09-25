ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров в Гърция
На мястото на инцидента е пристигнала патрулна лодка, която е открила заседналата яхта и пътниците й в добро здраве. В района се е отправил и бързоходният кораб, на борда на който се е намирал частен водолаз, който е установил пукнатина без проникване на вода.
От Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор. От инцидента не е установено морско замърсяване, се посочва в бюлетина на гръцките власти.
