|Трима души са приети във ВМА след жестоката катастрофа между кола и автобус
Трима от тях са хоспитализирани – двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.
