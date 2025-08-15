© виж галерията Във връзка с постъпили множество запитвания от средствата за масова информация относно катастрофа, станала на столичните булеварди “Възкресение" и “Константин Величков", от ВМА информират, че в Спешно отделение на болницата са докарани четирима души.



Трима от тях са хоспитализирани – двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.