ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Трима получиха шанс за нов живот, донорът е жена на 52 години
Едната трансплантирана е на 45 г. от град Костандово и провежда хемодиализно лечение от 11 месеца. Другата е на 39 г. от град София, на хемодиализа от 12 години. След интервенцията, пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.
Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.
По-рано ви съобщихме, че специалисти от Военномедицинска академия са извършили поредна чернодробна трансплантация. Реципиентът е 54-годишна жена. И тримата са получили шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена са взели благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“, с координатор д-р Мина Вапирева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидент...
12:57 / 12.09.2025
Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени заради корупция
12:42 / 12.09.2025
Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
12:10 / 12.09.2025
Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
12:30 / 12.09.2025
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след тра...
12:06 / 12.09.2025
Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и е...
11:46 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета