Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Трима получиха шанс за нов живот, донорът е жена на 52 години
Автор: Цвети Христова 12:37Коментари (0)85
©
Бъбреците на 52-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив, бяха трансплантирани късно тази нощ в УМБАЛ "Александровска" от екип на Клиниката по урология под ръководството на доц. д-р Пламен Димитров. Реципиенти са две жени с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи.

Едната трансплантирана е на 45 г. от град Костандово и провежда хемодиализно лечение от 11 месеца. Другата е на 39 г. от град София, на хемодиализа от 12 години. След интервенцията, пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

По-рано ви съобщихме, че специалисти от Военномедицинска академия са извършили поредна чернодробна трансплантация. Реципиентът е 54-годишна жена. И тримата са получили шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена са взели благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“, с координатор д-р Мина Вапирева.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидент...
12:57 / 12.09.2025
Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени заради корупция
12:42 / 12.09.2025
Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
12:10 / 12.09.2025
Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
12:30 / 12.09.2025
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след тра...
12:06 / 12.09.2025
Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и е...
11:46 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Специализирани полицейски операции в страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: