Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се вряза в автобус
Автор: Лора Димитрова 09:47Коментари (0)198
©
виж галерията
Един пътник е загинал, а други 6 са пострадали след жестоката катастрофа в София. Трима от тях са с опасност за живота. Това каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел "Пътна полиция“, предаде репортер на "Фокус".

Припомняме, че тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус от градския транспорт в София.  Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой. Вследствие на удара е загинал пътник на автобуса. Четирима души са откарани в болница.

"Автобус от линията на градския транспорт, който се движи по бул. "Възкресение", посока бул. "Стамболийски", изчаква на червен светофар, когато лек автомобил реализира ПТП с него. За съжаление, имаме един загинал пътник в автобуса и още шест пострадали лица, като три от тях са с опасност за живота", обясниха от полицията.

Сигналът за произшествието е получен около 01:46 ч. на телефон 112. Основната версия, по която се работи, е несъобразена скорост. Каква е била скоростта предстои да се изясни в хода на досъдебно производство. Загиналият е сирийски гражданин на 65-годишна възраст. 

В лекия автомобил са били четирима души, като водачът е леко пострадал - настанен е в болнично заведение. Друг от пътниците е с леки наранявания, а две момичета са били хоспитализирани в тежко състояние и с опасност за живота.

Водачът на лекия автомобил е роден през 2004 г., правоспособен от 01 август 2025 г. До момента има съставени шест фиша за маловажни нарушения. Автомобилът, който е шофирал, е собственост на друго лице.

"Водачът на автобуса е в тежко състояние, с опасност за живота. По предварителна информация кондуктор с леки наранявания", заяви ком. Цурински.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не позволява на място да бъдат взети проби.

По думите на полицията автобусът се е движил по пътното платно, не е бил по трамвайните линии. Как автомобилът е успял да се вреже в него, предстои да се изясни.



Още по темата: общо новини по темата: 310
15.08.2025 »
15.08.2025 »
04.08.2025 »
30.07.2025 »
24.07.2025 »
02.07.2025 »
предишна страница [ 1/52 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
09:32 / 15.08.2025
Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
09:34 / 15.08.2025
Цял един град почете своя столетник
09:34 / 15.08.2025
Тези зодии тръгват по нов път
09:02 / 15.08.2025
При какви условия и кога ще ни таксуват при обмяната на монети и ...
09:16 / 15.08.2025
Тежка катастрофа със загинал и ранени: Автомобил се вряза в автоб...
08:46 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
България в еврозоната
Световна черна хроника
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: