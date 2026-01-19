Тристранката заседава относно промените в Кодекса за социално осигуряване
На него ще бъде обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите.
Целта е да се създадат подфондове с личен инвестиционен профил. Така осигурените лица ще могат да решават дали спестяванията им да се управляват по-динамично, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.
