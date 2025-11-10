Бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов сподели за трогващ жест в памет на дъщеря му.Бащата споделя, писмо, което е открил на лобното място на загиналото момиченце. Писмото било придружено от плюшено мече с история. Ето какво гласи написаното:Това е Пухчо - моето любимо плюшено мече от детството…Вече пораснах, но той носи в себе синай-нежката, топла част от мен.И сега го оставям на теб, Сиянка…Защото ти не успя да доиграеш своето детство.Никога няма да бъдеш забравена."Мечето е прибрано и е в галерията на Сияна, нямаше как да го оставя на пътя.Благодаря от сърце!", пише във Фейсбук Николай Попов