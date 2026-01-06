Тръмп: Операцията във Венецуела показа, че САЩ имат най-силната армия в света
Той бързо спомена Венецуела, като заяви, че САЩ са преживели "успешна нощ“ само преди няколко дни.
Доналд Тръмп заяви, че операцията във Венецуела за свалянето на Николас Мадуро доказва, че "имаме най-мощната, най-смъртоносна и най-съвършената“ армия.
Той добави: "Това е най-страховитата армия на планетата Земя и няма дори близка конкуренция. Знаете, отдавна го повтарям. Никой не може да ни победи".
Във вторник ООН изрази дълбока загриженост след военната намеса на САЩ във Венецуела, предупреждавайки, че тя "е подкопала основен принцип на международното право". Много държави оспорват законността на американската намеса в страната.
Срещата се провежда в Кенеди Център, който е обект на спорни усилия за преименуване.
Управителният съвет на институцията, който според информация в различни медии е бил подбран лично от Тръмп, гласува преди Коледа да бъде преименуван на "Тръмп-Кенеди център", но това не бе одобрено от Конгреса и бе критикувано от членове на семейство Кенеди.
