Тук кандидатстват отличниците: Кои университети приеха студентите с най-висок успех през 2025
Средният успех на студентите, приети в университета, е 5,68.
На второ място, със среден успех 5,55, се нарежда Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, който е водещ сред държавните висши училища.
След него са Софийският университет "Св. Климент Охридски“ и Варненският свободен университет, като и двата отчитат среден успех от 5,51.
Но до тук с отличниците. Сред университетите с най-висок успех на приетите студенти са още Националната художествена академия в София, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, Медицинският университет в Пловдив и Националната музикална академия в София. Средният успех на приетите в тези висши училища е между 5,44 и 5,41.
