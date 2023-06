Тук може да намерите актуална информация за чистотата на Черно море

© Фокус Министърът на туризма Зарица Динкова изпрати писма до вицепремиера и министър на външните работи и до министъра на икономиката и индустрията с молба да бъдат информирани всички български дипломатически мисии и търговските ни аташета (СТИВ) по света за периодично публикуваната от Министерството на туризма обобщена актуална информация за състоянието на морските води, съобщиха от Министерството.



Министър Динкова информира за наличието на обособената нова рубрика на институционалния сайт на Министерството на туризма – стъпка, която бе предприета в първите дни след разлива от разрушения язовир в морските води около Одеса.



Целта е да бъде постигната максимална видимост на данните зад граница. Некоректни интерпретации дават тревожни сигнали и основания за негативно влияние върху туристическия сектор и имиджа на страната ни като безопасна и спокойна дестинация.



Припомняме, че от 15 юни 2023 г. на институционалния сайт на Министерството на туризма се публикува обобщена актуална информация за чистотата и температурата на морската вода по българските плажове в новосъздадената секция на централно видимо място "Информация за състоянието на морската вода по плажовете на българското Черноморие".



Няма данни за замърсяване и към днешна дата.



Данните се актуализират периодично и се публикуват също в английската версия на сайта на Министерството на туризма на трите основни езика – английски, френски и немски, в обособената секция "Information on the condition of the sea water on the beaches of the Вulgarian seaside".