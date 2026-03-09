Тук можете да проверите къде ще гласувате на изборите за Народно събрание
©
Това става чрез интернет страницата на ГД ГРАО – https://www.grao.bg/elections/ – или чрез безплатен телефонен номер 0800 1 4726, достъпен за цялата страна.
В предварителните избирателни списъци са включени 6 641 768 избиратели. Списъците се отпечатват от МРРБ – ГД ГРАО въз основа на Националния регистър на населението – Национална база данни "Население“, която се актуализира ежедневно с подадените от общинските администрации промени в гражданската регистрация на лицата.
Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци съгласно закона.
От днес до 4 април 2026 г. гражданите могат да подават и електронно искане за гласуване по настоящ адрес чрез интернет страницата на съответната община или чрез сайта на ГД ГРАО – https://regna.grao.bg/. Всички, които подадат такова искане, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.
Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или кметството, или от определени от тях длъжностни лица, при заявяване от лицето. Местата, на които може да се извършва адресна регистрация, се определят със заповед на кмета на общината.
Още по темата
/
''Галъп": "Прогресивна България" печели изборите с близо 30%, само пет партии влизат в 52-рото НС
16:14
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
11:53
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
10:44
Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
06.03
Смениха шефа на НАП
06.03
Още от категорията
/
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
10:01
Частна инициатива на туристическа агенция осигури безвъзмезден полет за българите, блокирани на Малдивите
08.03
Двоен празник е днес!
08.03
Цените на тока: 156 евро за къща с три спални във Великобритания, срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
07.03
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител, ни излиза два пъти по-евтино
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.