Търговци в един от най-посещаваните туристически обекти у нас повишиха двойно цените
От Националната агенция за приходите заявиха, че към момента при тях не е постъпвал официален сигнал за подобна промяна в цената. Ана Митова от пресцентъра на НАП коментира, че при потвърждение на информацията ще бъде разпоредена проверка.
Подобни реакции има и в Кюстендил във връзка с цените на ски услугите в Осоговската планина. По данни на местни жители, до 31 декември дневната ски карта е струвала 30 лева, а след Нова година цената е обявена като 30 евро.
От екипа на ски центъра обаче уточниха за БНР, че актуалната цена на дневната карта е 20 евро. Оттам допълниха, че в момента двете писти не работят с пълен капацитет. При пускането им в максимален режим е възможно да бъде извършена корекция на цените, посочи служител на базата.
Случаите отново повдигат въпроса за спекулативно повишаване на цените и за контрола върху търговските практики в туристическите райони.
