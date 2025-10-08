Новини
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети
Автор: Екип Burgas24.bg 10:17
Периодът на двойно обозначаване на цените в лева и евро ще продължи до 8 август 2026 г., съобщи директорът на Териториалното отделение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в Хасково Димитър Илиев. Той участва в информационна среща в Тополовград, организирана съвместно с Националната агенция за приходите (НАП), посветена на подготовката за въвеждането на еврото.

По време на този период всички цени ще се изписват едновременно в двете валути – с еднакъв шрифт и цвят, за да се улесни сравняването им от потребителите.

От 1 януари 2026 г. плащанията в търговските обекти ще могат да се извършват както в лева, така и в евро, но ресто ще се връща единствено в евро. Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност.

Илиев напомни, че обменният курс е строго фиксиран – 1,95583 лева за едно евро, без възможност за закръгляне. Банковите сметки ще бъдат автоматично превалутирани на 1 януари 2026 г., без да се начисляват такси, а от тази дата банкоматите ще изплащат само евро. Съществуващите договори остават в сила, като единствената промяна ще бъде в номиналната им стойност – от лева в евро.

"Приемането на еврото не е основание за едностранна промяна на договори от страна на търговците“, подчерта Илиев.

Левовите наличности ще могат да се обменят безплатно във всички търговски банки до юни 2026 г., а след това – безсрочно и без такса в Българската народна банка.

Директорът на офиса на НАП в Хасково Любомир Делчев допълни, че всички сметки и задължения на граждани и фирми ще бъдат превалутирани служебно. Данъчните декларации ще се попълват според валутата, действаща през съответния период, а плащанията към НАП след 1 януари 2026 г. ще се извършват само в евро и по банков път.

Експертите припомниха, че на 8 октомври изтича двумесечният гратисен период, след който КЗП и НАП ще започнат да налагат санкции за неправилно превалутиране, липса на двойно обозначаване или необосновано повишаване на цените. Глобите варират от 600 до 7000 лв. за първо нарушение и от 1200 до 14 000 лв. при повторно.

На срещата беше представен и обновеният сайт на КЗП – kolkostruva.bg, официално пуснат на 30 септември и актуализиран на 6 октомври. Платформата събира ежедневно данни от големите търговци с оборот над 10 млн. лв. за цените на 101 основни продукта от т.нар. "голяма потребителска кошница“, включваща храни, лекарства и стоки за бита.



