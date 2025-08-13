ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Хората са изпълнителни, хващат старите цени, смятат ги по фиксирания курс и получават цената в евро. Тя обаче изглежда малко странно / виж галерията/. "Фокус" проследи казуса. Конкретен пример – цената на маникюра струва към този момент 50 лева /средно/, но превърната в евро се получава странната сума от 25, 56 евро.
Клиентът се чуди – редно ли е аз да закръгля, ама какъв е този бакшиш от 44 евроцента!? Търговецът се чуди - дали да не вдигна цените още сега, така че от 1 януари, услугата ми да си има кръгла сума, както е било винаги!?
Ясно е казано, че закръгляване в ущърб на клиента е нарушение, но такова ще бъде след 1 януари. Ако днес цените се вдигнат и бъдат преизчислени до стотинка от датата на влизането ни в еврозоната, то...какво стана? Тук 44 евроцента, там 20, другаде 15 и хоп- покупателната ни способност рязко ще спадне.
