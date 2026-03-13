Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
© БНТ
И в Пловдив вече се забелязва увеличение на времето за зареждане на цистерните, което може да стигне до 2-3 часа, каза търговецът на горива Георги Паничарски. Паничарски допълни, че от вчера до днес цената на дизеловото гориво, което той зарежда, се е увеличило с 2-3 цента. Това се отразява и на цената, на която се продава горивото и на крайните клиенти, на които се обяснява, че ситуацията на пазара е динамична.
Георги Паничарски, търговец на горива пред БНТ: "Моето мнение е, че в краткосрочен план, ако и другите цени се задържат на тези стойности, ще се повишат на колонка цените порядъка на 5-10 цента, защото колегите, които са заредили на старите цени, за момента изчерпват тези количества и при следващата зарядка на новите цени неминуемо ще трябва да калкулират повишението в крайната цена. Тоест, евентуално ако същите маржове се запазват между едрова и дребна цена, трябва да видим цени около 1,61 на дизела, говоря, може и по-високо, в зависимост от обекта."
По повод опитите и на земеделските производители да се запасят с горива, Паничарски обясни, че в зависимост от земеделския стопанин и вместимостта на съдовете, които притежава, става дума за гориво за не повече от 2-3 седмици, защото се изискват складови наличности.
Още по темата
/
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Още от категорията
/
Почина Любомир Пеевски
11.03
Инвеститор: Не вкарвайте 250 000 евро собствени пари в имот, по-добрият ход е правилното финансиране
10.03
Доктор за честата, но грешна реплика: Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негат...
21:39 / 12.03.2026
Двамата братя български милиардери станаха още по-богати, но падн...
20:04 / 12.03.2026
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само...
20:05 / 12.03.2026
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли форма...
20:05 / 12.03.2026
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това ...
17:51 / 12.03.2026
На първо четене в комисия: Хората ще получат компенсации заради в...
17:52 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.