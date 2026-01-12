Младежи от Велико Търново са се опитали да вкарат в обръщение фалшиви евро банкноти. За случая потвърдиха от Областна дирекция на МВР – Велико Търново, като уточниха, че той е от края на миналата седмица. Младите хора се опитали да напазаруват в местен магазин с неистинско евро."В хода на разследването е изяснено, че младежите са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири, след което решили да пробват да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но в последствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители“, посочват от Районното управление в старата столица.По думите на полицията, реквизитните банкноти ясно се отличават, както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента и най-вече по надписа. Младежите са установени. По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата.От ОДМВР – Велико Търново предупреждават гражданите да бъдат внимателни, да оглеждат банкнотите, които получават, особено при пазаруване от частни или съмнителни лица.