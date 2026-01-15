Търговец сам откри фалшифи 100 евро и мъжете, които са му го пробутали
След ходене в полицията няколко пъти собственикът се е принудил да публикува видео в социалните мрежи, с помощта на което гражданите са се отзовали и са разкрили буквално за два часа престъпниците.
Единият дори е отишъл в магазина да се извини и всъщност е разказал каква точно е схемата. От думите му магазинерът е научил, че общо 4 лица са закупили от София доста добро копие на фалшивите евро банкноти и са ги разпространявали в определени часови диапазон и в определени зони на страната.
До този момент по думите на потърпевшия полицията не е реагирала и на този му сигнал. Прокуратурата води разследване и се проследява пътят на парите, откъде са тръгнали, за да се разплете схемата, информира Nova.
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 6 ч. и 39 мин.
Полицията си има лаф чекай чекай скуро щи дойда.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.