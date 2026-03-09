На 7 март 2026 г. в 13:00 ч. в Централния денонощен пост (ЦДП) на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст (ПСС при БЧК) постъпва сигнал от турист, който съобщава, че приятелят му, с който се движат със ски в посока вр. Безименен, по пътеката от Втора тераса към Петлите, е колабирал. Докато тече разговора с дежурния планински спасител в ЦДП, пострадалият губи съзнание. Подаващият сигнала незабавно е посъветван да установи пулс и дишане, след което да започне непряк сърдечен масаж и изкуствено обдишване. Поради спешната ситуация туристът не може веднага да се обади на единния европейски номер за спешни повиквания 112, защото приоритет е да продължи реанимационните действия.Времето в района е добро, позволява използването на помощ по въздуха и дежурният в ЦДП взема решение незабавно да активира въздушна линейка. Около 13:10 ч. той се обажда на тел. 112, като информира оператора, че поради спешното състояние на пострадалия турист ще е необходимо задействането на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) за разрешение за полет. Веднага след това, в 13:15 ч., информира и екипа на ПСС в района на кк Мальовица, откъдето към мястото на инцидента незабавно тръгва дежурен спасител с моторна шейна, който носи дефибрилатор и медицинско оборудване за спешни реанимационни действия.Заради подходящото за туризъм време в района на нещастието е имало доста хора, част от които планински спасители от отрядите на ПСС в Пловдив, Пирдоп и София, които се отправят към мястото на нещастието за съдействие в реанимационните действия и транспорта впоследствие.В 13:21 ч. инцидентът е отразен на терминала на системата 112. В 13:24 ч. е осъществена връзка с оказващия помощ на терен, взети са координати и е уточнено състоянието на пострадалия. В 13:30 ч. е осъществена конферентна връзка с дежурния в ЦДП на ПСС и дежурния екип в ЦСМПВ, в който са уточнени телефони за връзка и координати на мястото на нещастието. В 13:35 ч. дежурният в ЦСМПВ осъществява връзка с планински спасител, който пристига междувременно на мястото на нещастието, за уточняване на текущото състояние на пострадалия. В 13:38 ч. дежурният екип на ЦСМПВ взема решение за активиране на въздушна линейка, за което информира оперативната централа на България Хели Мед Сървиз по надлежния ред. Междувременно, в 13:50 ч., към тях е подадена от ЦДП на ПСС информацията за координати и метеорологична обстановка, заедно със снимков материал на мястото на нещастието, за максимално добра преценка на терена и условията. В 14:18 ч. хеликоптерът излита, с прогнозно време за полет 20 мин. до мястото на нещастието. Каца в 14:50 ч., медицинският екип установява смъртта на пострадалия турист в 15:02 ч., след което машината се прибира в базата си, където каца в 15:54 ч.Починалият турист е подготвен за наземен транспорт с импровизирани средства до място, откъдето би могъл да бъде прехвърлен на влечка за транспорт с моторна шейна.Проведен е разговор с екипа на България Хели Мед Сървиз за евентуално транспортиране на тялото до по-ниска част на планината, с оглед на съхраняване здравето и намаляване на рисковете на планинските спасители и планинарите, участвали в транспорта, както и в запазване на достойнството на починалия турист, имайки предвид възможностите за транспорт с импровизирани средства. Такова съдействие е отказано, като екипа се позовава на протокола за действие на ХЕМС, което е фактически, но не и морално правилно в текущата ситуация.