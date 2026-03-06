Управител на туристическа агенция, организираща пътувания до Дубай изпрати отворено писмо до министъра на туризма, министъра на Външните работи и омбуцмана на Република България, във връзка с конфликта в Близкия изток, които блокира мнозина българи в Дубай.По думите му на "спасителните полети" от Дубай до София са били качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца."На 28.02.2026 г. група от около 50 български туристи, пътуващи чрез нашата агенция, не успя да излети от летището в Дубай. От летищните власти ни бе посочен хотел, в който групата би могла да бъде настанена, но съответният хотел отказа да приеме туристите. В тази ситуация бях принудена спешно да организирам връщането им в предишните им хотели и лично да поема разходите за първата нощувка", разказват от тур агенция "Дари Тур".От този момент започна продължителна и изключително изтощителна сага. В продължение на дни моите колеги в Дубай прекарваха по 10 и повече часа дневно в телефонни разговори и електронна кореспонденция с авиокомпания FlyDubai, с молби туристите да бъдат настанени в хотели, осигурени от авиокомпанията. Резултат нямаше.В един момент ни беше съобщено, че разходите за настаняване ще бъдат поети от страна на Дубай. Само ден по-късно се оказа, че това не отговаря на действителността. Така за втори път се наложи аз лично да поема разходите за нощувките на десетки български граждани.След изключителни усилия и напрежение колежката в Дубай успя да презавери самолетните билети за 07.03.2026 г. През цялото това време непрекъснато звъняхме на Министерството на външните работи, Министерството на туризма и българското консулство.Многократно изпращахме списъци с данни за туристите. Изискванията за информация непрекъснато се променяха – първоначално бяха поискани имена, след това паспортни данни, впоследствие срок на валидност на паспортите, а накрая и снимки на самите документи. Преди това отделихме часове, за да регистрираме всички туристи и в електронния портал на Министерството на външните работи.На 4.03 бяха обявени и т.нар. "спасителни полети" от Дубай до София. В продължение на часове се опитвахме да се свържем с Министерството на туризма и Министерството на външните работи. Бяхме прехвърляни между различни институции, докато накрая ни беше съобщено, че за организираните туристически групи все още няма решение как ще се процедира, тъй като приоритет имат други категории пътници – болни, семейства с малки деца и хора в безпомощно състояние.Разбира се, необходимостта от приоритетна помощ за хора в тежко състояние е напълно разбираема. Но възниква логичният въпрос – някой изобщо провери ли дали сред нашите туристи има малки деца или хора в затруднено положение?В публичното пространство се появиха кадри и свидетелства, че с тези полети са били транспортирани и хора с висок обществен статус – футболисти, бизнесмени, представители на властта и други публично известни личности. За съжаление, вместо картини на болни хора, семейства с малки деца и граждани в безпомощно положение, обществото видя кадри на хора, които очевидно не попадат в тази категория.Това неизбежно поражда тежкия въпрос: по какви критерии всъщност се определя кой български гражданин има право да се прибере първи в подобна кризисна ситуация?Защото докато едни български граждани се прибират с извънредни полети, други – включително нашите туристи – остават блокирани дни наред в чужбина, плащат извънредни разходи и живеят в постоянна несигурност кога и дали изобщо ще могат да се върнат в родината си.От агенцията споделят, че са приегнаби до това да инструктират собственти си туристи да не казват, че са част от организирана група, за да имат шанса да се качат на някои от подсигурените полети."Помолих ги да кажат, че са сами, че са в безизходица и да се надяват на съчувствие.За съжаление и този опит не доведе до резултат. Туристите отново бяха върнати в хотелите, където аз продължавам да поемам разходите за тяхното настаняване, вече шеста нощувка", разказва се в писмото.И тук възниква един фундаментален въпрос:На колко категории се делят българските граждани, когато се намират в кризисна ситуация в чужбина?Нашите туристи не са ли български граждани?Те втора категория хора ли са?Защо държавата нито веднъж не се свърза с нас, за да попита къде се намират тези хора, как се справят и дали имат нужда от съдействие?Бих искала също да подчертая, че нашият случай не е изолиран. По наша информация и други български туроператори имат групи български граждани в подобна ситуация в Дубай и също срещат сериозни затруднения при организацията на тяхното завръщане и липсата на ясно съдействие от страна на институциите.И тук бих искала да бъда пределно откровена. Ако продължи да липсва ясен и справедлив механизъм за съдействие на всички български граждани, независимо дали пътуват индивидуално или чрез туроператор, ще бъда принудена да посъветвам нашите туристи да потърсят правата си по международен път. Това включва и възможността случаят да бъде отнесен до международни институции, включително в Хага, особено при положение че публично беше заявено, че приоритет ще имат пътниците, които са се намирали най-рано на място – критерий, който очевидно не е бил спазен.Проблемите не приключват дотук. В момента сме изправени пред нова криза. Голяма част от туристите вече отказват да пътуват поради страх и несигурност, а авиокомпаниите отказват да анулират билетите. От една страна средствата са платени към авиокомпании и хотели, а от друга страна клиентите настояват за възстановяване на сумите. Така туроператорите се оказват поставени между две страни – без правна защита и без институционална подкрепа.В тази връзка настоявам за:1. Ясна и публична информация относно критериите, по които се организира връщането на българските граждани от Дубай.2. Реално съдействие за организиране на завръщането на туристите на всички туроператори.3. Институционална позиция относно възникналите финансови и правни затруднения между туроператори, авиокомпании и клиенти в резултат на тази извънредна ситуация.Не бих желала един случай, при който десетки български граждани се оказват блокирани в чужбина без реална институционална подкрепа, да се превърне в публичен пример за липса на координация и грижа от страна на държавата към собствените ѝ граждани.Искрено се надявам българските институции да покажат, че защитават еднакво всички български граждани – независимо дали пътуват индивидуално или чрез туроператор, и независимо дали са "обикновени" туристи или публични личности.