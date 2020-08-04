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Òóðèñòè÷åñêèÿò áðàíø ñêî÷è ñðåùó áëîêàäàòà íà Âàðíà îò ïðîòåñòèðàùèòå, òúðñÿò ñúäåéñòâèå îò êìåòà
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 17:55 / 04.08.2020Êîìåíòàðè (15)188
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Òóðèñòè÷åñêèÿò áðàíø ñêî÷è ñðåùó áëîêàäàòà íà ãðàäà îò ïðîòåñòèðàùèòå. Â ïèñìî, èçïðàòåíî äî êìåòà íà ãðàäà Èâàí Ïîðòíèõ è ñïîäåëåíî ñ Varna24.bg, ñå íàñòîÿâà äà áúäàò âçåòè ñïåøíè ìåðêè. Ïóáëèêóâàìå ãî áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà:

"Óâàæàåìè ãîñïîäèí Ïîðòíèõ,         

Â ìîìåíòà ñìå â ðàçãàðà íà èçêëþ÷èòåëíî òðóäíèÿ è íåïðåäñêàçóåì ëåòåí òóðèñòè÷åñêè ñåçîí 2020 ã. Öåëèÿò òóðèñòè÷åñêè áðàíø â ðàéîíà å èçêëþ÷èòåëíî îáåçïîêîåí îòíîñíî èêîíîìè÷åñêèòå ðåçóëòàòè è åôåêòèâíîñòòà íà òÿõíàòà äåéíîñò â ñëåäñòâèå íà íàìàëåíèÿ îáåì òóðèñòîïîïîê çàðàäè ïàíäåìèÿòà îò COVID-19.

Âñè÷êè çàåäíî ñ îáùè óñèëèÿ ñå îïèòâàìå äà îñèãóðèì ìàêñèìàëåí êîìôîðò íà âñè÷êè ãîñòè íà Âàðíà è äà èçëú÷èì ìíîãî ïîëîæèòåëíè èìïóëñè, ÷å Âàðíà å ñèãóðíî è ñïîêîéíî ìÿñòî è î÷àêâà ñâîèòå òóðèñòè äà ïðåêàðàò íàé-÷àêàíèòå ñè äíè â ãîäèíàòà.

Îò â÷åðà (3 àâãóñò) ñìå ñâèäåòåëè êàê öåíòðàëíè êðúñòîâèùà â Ìîðñêàòà íè ñòîëèöà ñå áëîêèðàò îò ãðóïà õîðà è âñè÷êî òîâà ñúçäàâà õàîñ è äèñêîìôîðò çà ïðèäâèæâàíå êàêòî ñ àâòîáóñè, òàêà è ñ êîëè ïðåç ãðàäà. Âñè÷êè òåçè íîâèíè ñå èçëú÷âàò êàêòî ïî íàöèîíàëíèòå, òàêà è â ìåæäóíàðîäíèòå ìåäèè è âå÷å ðåãèñòðèðàìå îòêàç íà ðåçåðâàöèè, êàêòî è íà åêñêóðçèè èìåííî çàðàäè áëîêàäèòå íà âúçëîâè êðúñòîâèùà è òðàíñïîðòíè àðòåðèè â ãðàäà.

Òàçè ãîäèíà ðàç÷èòàìå èçêëþ÷èòåëíî ìíîãî íà áúëãàðñêèÿ, íî è íà ðóìúíñêèÿ ïàçàð, êîèòî òóðèñòè ïðèñòèãàò îñíîâíî ñúñ ñîáñòâåíè àâòîìîáèëè è ïîäîáíè íîâèíè âëèÿÿò ïðè èçáîðà íà äåñòèíàöèÿ, êîÿòî â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò ìîæå äà áúäå ïðîìåíåíà.

Êàòî áðàíøîâè îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿâàùè ãîëÿìà ÷àñò îò òóðèñòè÷åñêèÿ áèçíåñ â ðàéîíà, ñå îáðúùàìå êúì Âàñ ñ íàñòîÿâàíå äà ïîòúðñèòå âúçìîæíîñò çà äèàëîã ñ ïðîòåñòèðàùèòå ïðåä ñãðàäàòà íà Îáùèíà Âàðíà è äà ñå íàìåðè ðåøåíèå òåõíèÿò ìèðåí ïðîòåñò äà áúäå ïîçèöèîíèðàí íà àëòåðíàòèâíî ìÿñòî, êîåòî äà íå âúçïðåïÿòñòâà òðàíñïîðòà â ãðàäà.

Îò÷èòàìå ïðàâîòî íà âñåêè äà îòñòîÿâà ïîëèòè÷åñêèòå ñè èñêàíèÿ, íî íåêà äà íå áúäå çà ñìåòêà íà ðàáîòåùèòå õîðà, îïèòâàùè ñå äà îñèãóðÿò ïîìèíúê íà ñåìåéñòâàòà ñè.

Íàäÿâàìå ñå, ÷å å âúçìîæíî äà áúäå íàìåðåíî êîìïðîìèñíî ðåøåíèå, êîåòî ùå áúäå îò ïîëçà çà ãðàæäàíèòå, çà òóðèñòèòå è çà áèçíåñà íà Âàðíà", ãëàñè ïèñìîòî.

Òî å ïîäïèñàíî îò Ãåîðãè Ùåðåâ, ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà õîòåëèåðèòå â ê.ê. Çëàòíè ïÿñúöè, Ìàðêî Ìàðêîâ, ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà ñîáñòâåíèöèòå çà ðàçâèòèå, Ïàâëèí Êîñåâ, ïðåäñåäàòåë íà Âàðíåíñêà àñîöèàöèÿ íà ðåñòîðàíòüîðèòå è õîòåëèåðèòå, Èëèí Äèìèòðîâ, ïðåäñåäàòåë íà Âàðíåíñêà òóðèñòè÷åñêà êàìàðà, Äæàíè Øàðêîâ, ïðåäñåäàòåë íà Âàðíåíñêà àñîöèàöèÿ íà òóðèñòè÷åñêèòå àãåíöèè, Ãåîðãè Ôèëèïîâ, ïðåäñåäàòåë íà Àñîöèàöèÿ äà ðåêëàìà è êîìóíèêàöèè â òóðèçìà, Õðèñòèíà Íåäåë÷åâà, ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà åêñêóðçîâîäèòå â Áúëãàðèÿ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 170
04.08.2020 Ïîëèòè÷åñêè ïñèõîëîã ðàçêðè èñòèíñêàòà öåë íà Ðóìåí Ðàäåâ
04.08.2020 ÌÎÑÂ ïðèçîâà ãðàæäàíèòå äà ïåñòÿò âîäàòà!
04.08.2020 Âëàäèìèð, êîéòî â çíàê íà ïðîòåñò 4 äíè å áåç õðàíà è âîäà: Ñâîáîäàòà å íàä çäðàâåòî
04.08.2020 Ïðîòåñòèðàùèòå áëîêèðàõà âúçëîâ áóëåâàðä âúâ Âàðíà
03.08.2020 Ïàëàòêîâ ëàãåð, áëîêèðàíè êðúñòîâèùà è ãëàäíà ñòà÷êà íà ïðîòåñòà â Ñîôèÿ
03.08.2020 Êîñòîâ: Ùå áúäå íåóìåñòíî, àêî ñòàíà ñëóæåáåí ïðåìèåð, íå âÿðâàì íà Ðàäåâ
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Õàõàõàõàõà! Àìè íîðìàëíî - òî âñè÷êè õîòåëè ïî Áåòîíîìîðèåòî ñà íà äåïóòàòè, ïîëèòèöè, îëèãàðñè, ìóòðè è ò.í. Âñå ïðèáëèæåíè è ïðåêè êîíñóìàòîðè íà âëàñòòà! Òîçè ïðîòåñò èì áúðêà â çàäíîòî îòâåðñòèå! Ìóòðè Âúí!
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Ïîëèòè÷åñêè ïñèõîëîã ðàçêðè èñòèíñêàòà öåë íà Ðóìåí Ðàäåâ
19:56 / 04.08.2020
Âçðèâèõà êóôàð ñ íàäïèñ "Áîìáà" äî Íàðîäíîòî ñúáðàíèå
19:55 / 04.08.2020
Ñëóæèòåëè íà îòäåë "Èêîíîìè÷åñêà ïîëèöèÿ“ ðàçêðèõà ñëó÷àé íà èçíó...
17:37 / 04.08.2020
ÌÇ: Ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè ñà äîñòàòú÷íè, íÿìà äà ñå íàëàãàò í...
17:26 / 04.08.2020
Áîðèñîâ, Àíãåëîâ è Êóí÷åâ ñå ñðåùíàõà, åòî êàêâî ñè êàçàõà!
17:17 / 04.08.2020
Ïðîô. Êîñòîâ: Ùå èìà ïîâå÷å èíôåêòèðàíè, àêî ïðîòåñòèòå ïðîäúëæàò...
16:59 / 04.08.2020

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11:11 / 03.08.2020
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17:10 / 04.08.2020
Äâåòå æåíè îò ìåëåòî â Êàðíîáàòñêî ñà ñ îïàñíîñò çà æèâîòà
08:44 / 04.08.2020
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14:34 / 03.08.2020
Äîö. Êóí÷åâ: ×óâàëèòå ñ òðóïîâå ìîãàò äà ñå ñëó÷àò, àêî ïðîäúëæèì ñúñ ñúùèòå òåìïîâå
08:51 / 04.08.2020
Çðåëèùíà êàòàñòðîôà êðàé Àòèÿ íàïðàâè äâèæåíèåòî êîøìàðíî!
11:44 / 03.08.2020
Áóðãàñ íå ïîìíè òàêúâ èíöèäåíò, åäèí å â áîëíèöà!
18:41 / 02.08.2020
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