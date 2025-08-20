ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Турски кораб ще проведе научна експедиция в Черно море
Експедицията е част от проекта "Оценка на токсините и свързаните с тях видове микроводорасли в Черно и Мраморно море“ (АСТРА), който се изпълнява в рамките на програмата на Европейския съюз – "AQUARIUS“ (Услуги за изследвания в аква инфраструктура за здраве и опазване на нашите уникални океани, морета и сладководни екосистеми). Тя ще се проведе в морските пространства на Република България, Румъния и Република Турция и има за цел да разгледа критичните пропуски в знанията за вредния цъфтеж на водораслите и динамиката на фитотоксините в Черно море и Мраморно море.
Ще предостави и данни с висока разделителна способност за мониторинг на екосистемите съгласно Рамковата директива на ЕС за водите и Рамковата директива за морска стратегия. Очаква се резултатите от изследването да подобрят сътрудничеството в индустрията, като се използват за оценките на риска за продуктите от миди и аквакултури, в подкрепа на местните агенции за безопасност на храните в Република България, Румъния и Република Турция.
Експедицията следва да събере и предостави информация за динамиката на вредните цъфтежи на водорасли, производството на токсини и факторите, влияещи върху околната среда, която да служи и за повишаване на информираността сред обществеността за рисковете от вредните цъфтежи на водорасли и за насърчаване на устойчиви практики за управление на морските ресурси.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 535
|предишна страница [ 1/90 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Премиерът: България е сред най-силните поддръжници на европейскат...
14:44 / 20.08.2025
Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
14:44 / 20.08.2025
2/3 от българите смятат, че цените са се увеличили в последните с...
14:01 / 20.08.2025
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и...
13:59 / 20.08.2025
Няма загинал работник в завод "Арсенал", мъж е пострадал при пожа...
13:59 / 20.08.2025
Тези неща водят до сърдечна аритмия
14:01 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета