Турски кораб ще проведе научна експедиция в Черно море

© Министерският съвет на Република България разреши влизане и пребиваване на научноизследователски кораб R/V TUBITAK MARMARA, плаващ под знамето на Република Турция, в морските пространства на Република България в периода 5-20 септември 2025 г. за провеждане на съвместна международна научна експедиция в акваторията на Черно море.



Експедицията е част от проекта "Оценка на токсините и свързаните с тях видове микроводорасли в Черно и Мраморно море“ (АСТРА), който се изпълнява в рамките на програмата на Европейския съюз – "AQUARIUS“ (Услуги за изследвания в аква инфраструктура за здраве и опазване на нашите уникални океани, морета и сладководни екосистеми). Тя ще се проведе в морските пространства на Република България, Румъния и Република Турция и има за цел да разгледа критичните пропуски в знанията за вредния цъфтеж на водораслите и динамиката на фитотоксините в Черно море и Мраморно море.



Ще предостави и данни с висока разделителна способност за мониторинг на екосистемите съгласно Рамковата директива на ЕС за водите и Рамковата директива за морска стратегия. Очаква се резултатите от изследването да подобрят сътрудничеството в индустрията, като се използват за оценките на риска за продуктите от миди и аквакултури, в подкрепа на местните агенции за безопасност на храните в Република България, Румъния и Република Турция.



Експедицията следва да събере и предостави информация за динамиката на вредните цъфтежи на водорасли, производството на токсини и факторите, влияещи върху околната среда, която да служи и за повишаване на информираността сред обществеността за рисковете от вредните цъфтежи на водорасли и за насърчаване на устойчиви практики за управление на морските ресурси.