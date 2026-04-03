Мъж с турско гражданство е загинал, след като е бил ударен от камион на АМ "Марица". Инцидентът е станал тази вечер около 18:48 ч. в участъка между пътен възел "Крепост" и Харманли, съобщиха от сектор "Пътна полиция" в Хасково. Шофьорът е бил ударен след като е излязъл от автомобила си и по първоначална информация на БНТ е починал на път за болницата.
По случая е образувано досъдебно производство.
