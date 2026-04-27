Издирва се Димитър Димитров на 92 години. Мъжът е в неизвестност от 25 април, когато е излязъл от дома си. По негова информация - по телефона, той казва, че е в някаква гора, но не може да бъде локализиран.

Междувременно е подал и сигнал до 112, но не успява да обясни местоположението си.

В момента се сформира доброволчески екип от хора, които да помогнат в издирването на Димитър. Всеки може да се включи от 12 часа - на стария път за Бургас, на разклона за местност "Крушките".