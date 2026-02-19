Военнослужещи и техника от състава на Военноморските сили и днес – 19 февруари – участват в издирването на изчезналия риболовен кораб в Черно море. От тази сутрин в операцията се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза "Чайка“. В действията по търсене и спасяване участва и фрегата "Дръзки“.След полученото вчера разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и издадената заповед от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за провеждане на операция по търсене и спасяване, фрегата "Дръзки“ остана единственият кораб, който продължи издирването през цялата нощ.