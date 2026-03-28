Тъжната изповед на Стефан Цанев: Имам пет внука, но само един говори български език
Цанев разкри, че творбата му е отражение на собствената му съдба – той има три деца и петима внуци, които живеят извън пределите на България. Писателят с тъга отбеляза, че само един от внуците му владее български език.
По думите му българия е загубила голяма част от населението си, повече от която и да е война, тъй като над 2,5 милиона българи са напуснали страната през последните десетилетия.
"Демографските загуби от емиграцията превъзхождат жертвите, дадени от България във всички войни през нейната 1400-годишна история", коментира Стефан Цанев.
Липсата на езикова връзка с новите поколения българи зад граница е основен мотив за написването на пиесата.
Прочутият драматург, който през август ще навърши 90 години, присъства лично във Варна за премиерата на спектакъла. В постановката участват големите имена на българското кино и театър Димитър Маринов и Ели Скорчева.
Още от категорията
80% от клиентите на топлофикациите в страната са подменили измервателните си уреди с дистанционни
26.03
Д-р Бацелова: Заболяването започва с висока температура и отпадналост, характерно зачервяване на очите и обрив по цялото тяло
26.03
Пенсиите у нас покриват едва 78% от разходите за живот. Пример – в Италия възрастните хора взимат повече от два пъти от това, което харчат
25.03
Възрастен мъж: Сметката за ток ми е 437 евро, а пенсията 400 евро, ако не е дъщеря ми "няма как да живея"
25.03
bay40
преди 1 ч. и 30 мин.
Мизерници, написали сте България с малка буква!
