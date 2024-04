© виж галерията 30 години след като беше убита само на 23, животът и смъртта на латино суперзвездата Селена Куинтанила-Перес продължават да се очертават в културното въображение. Незабравимата ѝ музика и нейното сензационно усещане за стил живеят отвъд нея и до днес.



Наричана "мексикаската Мадона", тя продобива изключителна популярност в Америка през 90-те. Нейният вездесъщ образ е възпроизвеждан навсякъде - от тениски през козметика до лицата на кукли Барби. Талантлива певица, актриса, модел, текстописец и дизайнер, както и кралица на танцувалната музика в стила на нейната общност техано, тя продължава да има легендарен статут в американската музикална история.



За съжаление тя завинаги ще остане на 23. Истинската история зад нейната смърт описва трагедията на една талантлива млада звезда, погубена в разцвета на силите си по най-нелепия и нечестен начин. Случаят остава един от най-драматичните в американския шоубизнес, тъй като Селена е шокиращо убита от свой доверен човек и председател на нейния фенклуб - Йоланда Салдивар.



Как става така, че от основателка на фенклуб Салдивар е допусната до най-тясното обкръжение на певицата и какво я кара да стигне до убийството на своя идол? Историята е една поредица от злополучия.



В месеците преди смъртта си Селена е на върха на кариерата си, полагайки основите за дългоочакваното си навлизане на масовия английски пазар. С четири студийни албума и награда Грами за най-добър мексиканско-американски албум зад гърба си, тя е в процес на запис на първия си англоезичен албум, "Dreaming of You". По това време Селена едва ли е предполагала, че няма да доживее излизането на този така мечтан албум. Съдбата на тази нейна музикална рожба е да види бял свят едва след смъртта на създателката си и да постави рекорди за продажби на албум в деня на издаването си.



По това време Селена също се стреми да разшири Selena Etc., нейната нарастваща верига от базирани в Тексас бутици, където се продавали собствените ѝ линии дрехи и бижута. Двете съществуващи локации на бутиците, базирани в Корпус Кристи и Сан Антонио, се управлявали от 32-годишната Йоланда Салдивар.



Отношенията на Йоланда със семейство Куинтанила започват през 1991 г. Точно когато получила лиценза си за медицинска сестра, Йоланда се свързва с Ейбрахам Куинтанила, баща и бизнес мениджър на Селена, с намерението да основе фенклуб на дъщеря му. Салдивар разказва, че е присъствала на един от концертите на изпълнителката и се е вдъхновила да създаде такъв клуб.



През следващите 4 години клубът в Сан Антонио нараства до над 1500 членове. Фен общността процъфтява под ръководството на Йоланда и семейството на певицата започва да я допуска все по-близо и да ѝ доверява все повече дела и отговорности. Когато Селена създава модната си линия, Салдивар е повишена и започва да управлява новооткритите бутици на звездата, като даже контролира нейните разплащателни сметки и притежава ключ от дома, който певицата дели със съпруга си – китариста Крис Перес.



С назначаването на Салдивар за управител на бутиците всичко започва лека-полека да се разпада. Според Джо Ник Патоски, биографът, написал книгата "Селена: Като цвете“, Салдивар злоупотребявала с привилегиите си. Тя използвала корпоративната карта American Express, дадена ѝ от Селена, за да си наеме градски автомобили Lincoln и да си закупи два мобилни телефона за лична употреба.



Членовете на персонала в бутиците смятали, че Салдивар е "мила“, когато Селена е наоколо, но ставала жестока, когато я няма. Мартин Гомес, дизайнер, нает да създаде модната линия на Селена, казва: "Казах на Селена, че се страхувам от Йоланда. Тя не ми позволяваше да говоря със Селена повече. Държеше се много собственически." Тъй като недоволството ескалира, служителите докладват на Селена, че Салдивар е "двулична и нестабилна“, но певицата не предприема никакви действия. След това те се оплакват на нейния баща Ейбрахам Куинтанила, който предупреждава дъщеря си, че Салдивар може да бъде опасна.



В един момент Йоланда започва да се държи много странно и да става опасно обсебена от Селена. Апартаментът ѝ заприличал на олтар на певицата. Мартин Гомес разказва, че тя била властна и избухлива, плетяла интриги и създавала нетърпима работна атмосфера.



В началото на март 1995 г. Селена и семейството ѝ били информирани от служители на бутика, че Салдивар присвоява средства от бизнеса и че успешно е откраднала над 60 000 долара. В разгорещена конфронтация със Селена, баща ѝ и сестра ѝ Сузет Куинтанила, Салдивар отрича да е извършила нещо неправомерно, твърдейки, че притежава документи, които биха я оневинили, въпреки че не успява да ги представи. Бащата забранява на Салдивар да говори със Селена, въпреки че певицата настоява да я държат близо, тъй като управителката има в себе си чувствителни финансови документи. На 25 март 1995 г. Селена казва на сестра си, че планира да уволни Салдивар "скоро“.



Изправена пред опасността да загуби всичко, което има и обича, Йоланда се оказва способна на ужасна жестокост. На 30 март 1995 г. Салдивар се обажда на Селена, за да я информира, че е отседнала в мотел близо до международното летище Корпус Кристи. Тя насърчава Селена да я посети, за да вземе обещаните документи и да дойде сама. Вместо това Селена пристига със съпруга си Крис Перес и Салдивар не дава документите. На следващата сутрин Селена се връща сама в мотела, където притиска Салдивар за документите в разгорещен спор, чут от гостите в съседните стаи. В 11:48 ч. Салдивар вади пистолет и стреля с него към Селена, когато певицата се обръща, за да избяга. Тежко ранена, кървяща и плачеща, Селена тича към лобито на хотела, крещейки: "Някой да ми помогне!“ Салдивар я преследва, крещейки "К*чка!“.



Селена пада във фоайето, където, преди да загуби съзнание, успява да назове името на нападателя си. Когато полицията пристига на мястото, намира Салдивар заключена в пикапа си с пистолет, насочен към слепоочието ѝ, плачеща: "Не мога да повярвам, че убих най-добрата си приятелка.“



Отнема цели 10 часа на полицията, за да я убедят да не се застреля и да я арестуват. Исканията на Йоланда са единствено да научи какво се случва със Селена, както и някой да чуе нейната история – че двете са най-добри приятелки, че тя я обича и би направила всичко за нея. Междувременно Селена е откарана по спешност в Медицински център Мемориал, където лекарите установяват, че е в клинична мозъчна смърт поради прекъсване на субклавиалната ѝ артерия. След близо час неуспешни опити да бъде съживена, Селена е обявена за мъртва.



В делото по случая Салдивар се признава за невинна, твърдейки, че стрелбата била случайна. Съдебното жури обаче я осъжда за убийство от първа степен. Тя получава максималната присъда доживотен затвор с възможност за условно освобождаване. Днес 62-годишната Салдивар все още е в женски затвор с максимална сигурност в Тексас, но има вероятност през 2025 г. да бъде освободена. Тя прекарва 23 часа на ден изолирана в своята килия с размери девет фута на шест фута, където е държана, защото получава смъртни заплахи от фенове на Селена сред затворниците.



“Йоланда искаше да убие Селена, защото Селена щеше да я уволни. А тя нямаше да може да съществува без Селена. Йоланда не би искала да работи за друг, освен за нея", обяснява Карлос Валдес, водещ прокурор в делото срещу извършителката.



Убийството на Селена предизвиква голям шок в общността на техано, оставяйки опустошени нейните легиони от фенове както в САЩ, така и в Мексико. Всички основни американски телевизионните мрежи прекъсват програмите си, за да излъчат извънредните новини, докато тексаските вестници са разпродадени в рекорден брой. Мария Агире, телевизионна водеща, която тогава работи в KQQK, популярна радиостанция в Хюстън, описва как централата е била залята от обаждания след смъртта на Селена, а феновете не искали да повярват, че новината за смъртта на певицата е истина.



"Почти е като усещането, когато Джон Ленън умря“, казва Агире. "Тя беше кралицата на Техано.“



На погребението на Селена около 50 000 опечалени се стичат в конгресния център Bayfront Plaza на Корпус Кристи, пътувайки от Калифорния и Мексико, за да покрият ковчега ѝ с хиляди бели рози. На 12 април 1995 г. Джордж У. Буш, тогавашният губернатор на Тексас, обявява рождения ден на Селена, 16 април, за Ден на Селена в щата Тексас. Денят на Селена си остава неформален празник, празнуван от феновете, въпреки че в законодателния орган на Тексас беше внесен законопроект за кодифицирането му като официален държавен празник.



Десетилетия по-късно семейство Куинтанила продължава да пази с любов наследството на Селена живо. Сестра ѝ Сузет управлява Q Productions, развлекателната компания и студио, където Селена някога е записвала музика. През 2012 г. вдовецът ѝ Перес, който след това се жени повторно, издава мемоари за любовната му история с покойната му съпруга, озаглавени "На Селена, с любов“. Ейбрахам Куинтанила и майката на Селена, Марсела Куинтанила, основават фондация на името на дъщеря им, която помага на деца в нужда и си партнира с местни организации с нестопанска цел, за да бъде домакин на събития в чест на певицата, пише Edna.bg.