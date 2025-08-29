ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|У нас рециклираме едва 5%, срещу над 30 на сто в Нидерландия
Един от показателите на Евростат, използвани за измерване на напредъка по ЦУР 12, е процентът на кръгово използване на материали, който измерва дела на материалите, оползотворени и върнати обратно в икономиката, в общото използване на материали. Между 2008 и 2023 г. процентът на кръгово използване на материали в ЕС се е увеличил от 9,1% на 11,8%. От 2016 г. обаче той до голяма степен е в застой. ЕС си е поставил за цел да удвои използваните материали от събрани отпадъци в сравнение с нивата от 2020 г. до 22,4% до 2030 г.
Сред страните от ЕС, Нидерландия има най-висок процент на кръгово използване на материали с 30,6%, следвана с известно разстояние от Италия с 20,8% и Малта с 19,8%. Най-ниските нива са били в Румъния (1,3%), Ирландия (2,3%) и Финландия (2,4%). България се върти около 5%, но къде са 30?!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 48
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как...
15:00 / 29.08.2025
Един наш град заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ...
15:01 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:44 / 29.08.2025
Киселова ще бъде в Созопол тази вечер
14:17 / 29.08.2025
Асен Василев каза за Паскал
13:47 / 29.08.2025
Изчезна 65-годишен мъж, дъщеря му моли за помощ
13:33 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета