Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
У нас рециклираме едва 5%, срещу над 30 на сто в Нидерландия
Автор: Десислава Томева 15:28Коментари (0)127
©
Целта за устойчиво развитие "отговорно потребление и производство“ (ЦУР 12) призовава за цялостен набор от действия от страна на бизнеса, политиците и потребителите за адаптиране към устойчивите практики. Тя предвижда устойчиво производство и потребление, основани на напреднал технологичен капацитет, ресурсна ефективност и намаляване на глобалните отпадъци.

Един от показателите на Евростат, използвани за измерване на напредъка по ЦУР 12, е процентът на кръгово използване на материали, който измерва дела на материалите, оползотворени и върнати обратно в икономиката, в общото използване на материали. Между 2008 и 2023 г. процентът на кръгово използване на материали в ЕС се е увеличил от 9,1% на 11,8%. От 2016 г. обаче той до голяма степен е в застой. ЕС си е поставил за цел да удвои използваните материали от събрани отпадъци в сравнение с нивата от 2020 г. до 22,4% до 2030 г.

Сред страните от ЕС, Нидерландия има най-висок процент на кръгово използване на материали с 30,6%, следвана с известно разстояние от Италия с 20,8% и Малта с 19,8%. Най-ниските нива са били в Румъния (1,3%), Ирландия (2,3%) и Финландия (2,4%). България се върти около 5%, но къде са 30?!



Още по темата: общо новини по темата: 48
29.08.2025 »
28.08.2025 »
14.08.2025 »
01.08.2025 »
29.07.2025 »
18.07.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как...
15:00 / 29.08.2025
Един наш град заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ...
15:01 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:44 / 29.08.2025
Киселова ще бъде в Созопол тази вечер
14:17 / 29.08.2025
Асен Василев каза за Паскал
13:47 / 29.08.2025
Изчезна 65-годишен мъж, дъщеря му моли за помощ
13:33 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
19:23 / 28.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
16:08 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
България в еврозоната
Зелен преход
Лято 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: