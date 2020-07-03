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Óáèåöúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ èñêà äà ãî ïóñíàò îò àðåñòà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 23:23 / 03.07.2020Êîìåíòàðè (4)131
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Êðèñòèàí Íèêîëîâ, êîéòî å îáâèíÿåì çà óáèéñòâîòî íà Ìèëåí Öâåòêîâ, å ïóñíàë ìîëáà äî Ñîôèéñêèÿ ãðàäñêè ñúä äà ãî ïóñíàò îò àðåñòà, êúäåòî ëåæè ïî÷òè 4 ìåñåöà.

21-ãîäèøíèÿò íå èñêà äà ïðèñúñòâà â çàëàòà, íèòî äà ñå âêëþ÷è ïî ñêàéï, ñúîáùàâà "24 ÷àñà". Ñúäúò ùå ðåøàâà äàëè äà ãî îñâîáîäè â ñðÿäà. Ñïîðåä Íèêîëîâ ïðîäúëæèòåëíîòî âðåìå íà çàäúðæàíåòî ìó å íàìàëèëî îïàñíîñòòà äà èçâúðøè íîâî ïðåñòúïëåíèå.

Îñâåí òîâà âñè÷êè ñâèäåòåëè âå÷å ñà ðàçïèòàíè è îñòàâàò ñàìî åêñïåðòèçè, íà êîèòî òîé íå ìîæå äà ïîâëèÿå. Ïîëèöèÿòà å íàìåðèëà è ÷àñò îò ïåøåõîäöèòå, êîèòî åäâà íå ïîñòðàäàõà ïðè êàòàñòðîôàòà.

Ìèëåí Öâåòêîâ áå óáèò íàâðúõ Âåëèêäåí íà 19 àïðèë. Âìåñòî äà íàìàëè è ñïðå íà ÷åðâåí ñâåòîôàð, Íèêîëîâ ñå çàáè â ÷àêàùèÿ ïðåä íåãî àâòîìîáèë íà æóðíàëèñòà áåç íèêàêúâ ñïèðà÷åí ïúò.

Êîëàòà íà âîäåùèÿ ñå çàâúðòÿ íÿêîëêî ïúòè. Öâåòêîâ ïî÷èíà íà ïúò çà áîëíèöàòà.

Îùå íà ìÿñòî ïîëåâè òåñò ñ äðîãà ïîêàçà, ÷å Êðèñòèàí Íèêîëîâ å øîôèðàë ìîùíèÿ äæèï ñëåä óïîòðåáà íà äðîãà. Êðúâíîòî èçñëåäâàíå èçÿñíè è íàðêîòèöèòå - ìàðèõóàíà, êîêàèí, àìôåòàìèíè è ëåêñîòàí. Çàðàäè òîâà è ëèïñàòà íà ñïèðà÷åí ïúò îò ïðîêóðàòóðàòà îáâèíèõà Íèêîëîâ â óìèøëåíî óáèéñòâî.



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03.06.2020 Íàäðóñàíèÿò Êðèñòèàí, êîéòî óáè Ìèëåí Öâåòêîâ, òîðìîçåë ñúñåäèòå ñè
30.05.2020 Ïîñëåäíàòà ëþáîâ íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñå îáúðíà êúì íåãî
21.05.2020 Ïðèÿòåëêàòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ: Äà óìðà. Òàçè ìèñúë ìå èçêóøàâà
21.05.2020 Çàäàâà ñå áúëãàðñêè ñåðèàë â ïàìåò íà Ìèëåí Öâåòêîâ
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"Êðúâíîòî èçñëåäâàíå èçÿñíè è íàðêîòèöèòå - ìàðèõóàíà, êîêàèí, àìôåòàìèíè è ëåêñîòàí". Ïðè òåçè èçñëåäâàíèÿ íèìà å íóæíî äà ãî áàâÿò ? Òîé ñàìî òåáåøèð ìàé íå øìúðêàë áîêëóêà ìàëúê . Ïîíå åäíà 20-êà äèðåêòíî è äà ãî ø**àò ïå*àëèòå â ïàíäèçà . Êàòî èçëåçå íà 41 ñ ðàçáèò àíóñ è ïñèõèêà äà ñå êà÷è ïàê íàøìúðêàí äà ëåòè ñ äæèïà,ñàìî ÷å äðóãèÿò ïúò ìîæå òîé äà å â êîâ÷åãà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Õàêåðúò-ìèëèîíåð Èâàí Òîäîðîâ â ëþáîâíà àâàíòþðà ñ äúùåðÿòà íà Ôà...
23:23 / 03.07.2020
Îòïàäà êàðàíòèíàòà çà ïðèñòèãàùè â Àíãëèÿ îò ìíîãî ñòðàíè, íî íå ...
23:22 / 03.07.2020
Ìîòîðèñò áëúñíà æåíà íà çåáðà â Áëàãîåâãðàä
20:24 / 03.07.2020
Ìàðèÿ Ãàáðèåë: Óíèâåðñèòåòèòå èìàò êëþ÷îâà ðîëÿ â åâðîïåéñêîòî îá...
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10:03 / 03.07.2020
Ïúðâà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ çà êîíòðàòåðîðèñòè÷íàòà îïåðàöèÿ, ïðîâåäåíà â Áóðãàñ
12:20 / 02.07.2020
Çàïî÷íà ðåìîíòúò íà ÓÌÁÀË-Áóðãàñ! Ïîêàçàõà êàê ùå èçãëåæäà ñãðàäàòà ñëåä 3 ìåñåöà
15:46 / 02.07.2020
Øîôüîð ïîäõâúðëè 50 ëâ. íà ïîëèöàè îò Êàìåíî, òå ãî çàêîï÷àõà
09:51 / 03.07.2020
Êàðíîáàòëèÿ ïîñòðàäà â êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Áóðãàñ – Ñîôèÿ
08:36 / 02.07.2020
165 çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 7 íîâè ñëó÷àÿ â Áóðãàñêî
08:44 / 02.07.2020
7 ñà çàêîï÷àíèòå ïðè àêöèÿòà â "Ïîáåäà"! Âèæòå çðåëèùíè êàäðè îò àðåñòèòå!
12:54 / 02.07.2020
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