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|Óáèåöúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ èñêà äà ãî ïóñíàò îò àðåñòà
21-ãîäèøíèÿò íå èñêà äà ïðèñúñòâà â çàëàòà, íèòî äà ñå âêëþ÷è ïî ñêàéï, ñúîáùàâà "24 ÷àñà". Ñúäúò ùå ðåøàâà äàëè äà ãî îñâîáîäè â ñðÿäà. Ñïîðåä Íèêîëîâ ïðîäúëæèòåëíîòî âðåìå íà çàäúðæàíåòî ìó å íàìàëèëî îïàñíîñòòà äà èçâúðøè íîâî ïðåñòúïëåíèå.
Îñâåí òîâà âñè÷êè ñâèäåòåëè âå÷å ñà ðàçïèòàíè è îñòàâàò ñàìî åêñïåðòèçè, íà êîèòî òîé íå ìîæå äà ïîâëèÿå. Ïîëèöèÿòà å íàìåðèëà è ÷àñò îò ïåøåõîäöèòå, êîèòî åäâà íå ïîñòðàäàõà ïðè êàòàñòðîôàòà.
Ìèëåí Öâåòêîâ áå óáèò íàâðúõ Âåëèêäåí íà 19 àïðèë. Âìåñòî äà íàìàëè è ñïðå íà ÷åðâåí ñâåòîôàð, Íèêîëîâ ñå çàáè â ÷àêàùèÿ ïðåä íåãî àâòîìîáèë íà æóðíàëèñòà áåç íèêàêúâ ñïèðà÷åí ïúò.
Êîëàòà íà âîäåùèÿ ñå çàâúðòÿ íÿêîëêî ïúòè. Öâåòêîâ ïî÷èíà íà ïúò çà áîëíèöàòà.
Îùå íà ìÿñòî ïîëåâè òåñò ñ äðîãà ïîêàçà, ÷å Êðèñòèàí Íèêîëîâ å øîôèðàë ìîùíèÿ äæèï ñëåä óïîòðåáà íà äðîãà. Êðúâíîòî èçñëåäâàíå èçÿñíè è íàðêîòèöèòå - ìàðèõóàíà, êîêàèí, àìôåòàìèíè è ëåêñîòàí. Çàðàäè òîâà è ëèïñàòà íà ñïèðà÷åí ïúò îò ïðîêóðàòóðàòà îáâèíèõà Íèêîëîâ â óìèøëåíî óáèéñòâî.
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Êîìåíòàðè (4)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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23:24 / 03.07.2020
Áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 àáèòóðèåíòè âúâ Âåëèêî Òúðíîâî ðàñ...
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