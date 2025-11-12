Убиецът на кучето Мая избяга в Северна Македония
Цоневски, който от около 4 месеца живеел под наем в апартамент в новопостроена кооперация на улица "Пчиня“ 18, е изнесъл целия си багаж през нощта във вторник, потвърдиха негови съседи.
Няколко часа по-късно медикът е напуснал пределите на България със северномакедонския си паспорт. Цоневски има двойно българско и северномакедонско гражданство, твърдят източници на "Телеграф“. Лекарят е специализант във Военномедицинска академия и от около 4 месеца е наел апартамент в квартал "Разсадника“.
Допреди да прегази кучето Мая не е създавал проблеми, слабо познат е на местните жители в квартала. От Софийската районна прокуратура съобщиха, че са образували досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК за жестокост към гръбначно животно, предвиждащ наказание лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
Лекарят е бил разпитан в 3-то РУ – СДВР, след което е освободен. Часове по-късно заедно със свой приятел е освободил апартамента в "Разсадника“ и директно е отпрашил към родния си град Делчево, твърдят запознати. Дошли са в малките часове, изнесли са багажа и са офейкали.
Справка за него в КАТ показва, че до момента хирургът има глоби за 1680 лева, които са комбинация от различни нарушения, някои от които за превишена скорост с над 30-40 км/ч над ограничението.
Има и дребни глоби за паркиране – 20 лева, както и за забравени документи – 10 лв. Кучето Мая живее от 14 години в "Разсадника“ и местните жители са се грижили за него. Хората са възмутени от постъпката на лекаря. Различни организации реагираха след видео, на което се вижда как медикът прегазва животното с автомобила си. Петиция с искане за затвор за хирурга събра над 200 000 подписа. Протести срещу Цоневски се организират в цялата страна.
Първият ще е пред централния вход на ВМА в четвъртък, а голям протест ще има в неделя в София и Варна. Д-р Цоневски се подвизава у нас като македонски българин и на това основание е получил право да се образова и да специализира медицина. По повод позорното поведение на медика от фондация "Македония“ излязоха с призив Цоневски да бъде изключен от Българския лекарски съюз. "Това не е човешко и нормално поведение, това не може да бъде поведение на български лекар“, категорични са от организацията на македонските българи.
