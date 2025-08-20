Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от вратата
Автор: Екип Burgas24.bg 10:53Коментари (0)180
© Plovdiv24.bg
44-годишната Димитрина Грозева е убита с един удар с нож във врата. Тя е била намерена паднала между антрето и банята, като в областта на шията е имала забит нож. Тялото е открито от нейния син. Това обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Започнати са действия по разследване, включително и такива за издирване на извършителя, иззети са и веществени доказателства. В резултат на бързите и веществени действия на служители на МВР - Пловдив, криминална полиция, и прокуратурата е изяснен извършителят - 21-годишен младеж. Той е задържан същият ден, на 18 август около 16:30 в общежитие в Студентски град в София, има и конкретно събрани доказателства за разкриване на престъплението.

Според разследващите около 4:20 сутринта той е влязъл в дома на Димитрина в Първомай, след като е прескочил оградата. По това време в дома са били - умъртвената жена и нейният син. Тя се е събудила от кучешкия лай и отворила входната врата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и е нанесъл удар с нож в областта на шията, тя е починала на място от кръвозагуба.

Убиецът е напуснал местопрестъплението веднага, отправил се е в покрайнините на Първомай, където е паркирал автомобила си, с който е отпътувал за София. Към 4:30 синът се е събудил от кучешкия лай, станал и открил майка си мъртва.

Мотивът е личен, обясни Ваня Христева. Той е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята, с която са имали приятелски отношения - краткотрайни, в рамките на няколко месеца, като същите са се разделили.

Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем. За умишлено убийство законът предвижда затвор от 10 до 20 години.

С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив е внесла искане за постоянно задържане под стража.




Още по темата: общо новини по темата: 4
20.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Български пощи" ще разясняват за еврото
12:07 / 20.08.2025
Бивш министър: 10% от българите ще бъдат на воден режим, кризата ...
11:08 / 20.08.2025
Младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквани...
11:11 / 20.08.2025
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулац...
11:01 / 20.08.2025
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО
11:36 / 20.08.2025
Експерт: В морето има нефтени петна, два пъти по-големи от София
10:16 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Актуални теми
Реформи в БДЖ
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
България в еврозоната
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: