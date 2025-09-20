Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
Автор: Екип Burgas24.bg 20:49Коментари (0)277
© Снимка: Архив
Пловдив. 27-годишен криминално проявен и осъждан мъж от София е задържан за умишлено причинена смърт на мъж от Пловдив, съобщиха от пресцентъра на МВР-Пловдив.

На 18 септември във Второ районно управление е образувано досъдебно производство след сигнал за открит починал мъж в изоставена къща край пл. "Кочо Честименски". При първоначалната проверка е установено, че смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила вследствие на травми от побой.

След организирани оперативни и издирвателни действия, проведени съвместно със служители от отдел "Криминална полиция", извършителят е установен и задържан. Той е на 27 години, от София, с криминалистични регистрации и присъди.

Досъдебното производство се води за престъпление по чл. 116, ал. 6, т.11, във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс, под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски р...
20:49 / 20.09.2025
Рутинни ваксини намаляват риска от деменция при възрастните
17:36 / 20.09.2025
Асен Василев: Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов...
13:39 / 20.09.2025
Голям успех за български лекари, поставиха 3D принтирана изкустве...
13:38 / 20.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
13:36 / 20.09.2025
Какво се случва на магистралата? Отбиват камиони в аварийната лен...
13:42 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
12:15 / 19.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Ружа Игнатова попадна под ударите на прокуратурата
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: