Учени откриха наличие на т.нар. вечни химикали и в някои бири

Лятото може да е към своя край, но за феновете на бирата това далеч не означава, че ще спрат да я консумират до следващото. Да, факт е, че през топлите месеци се изпиват много по-големи количества, но мнозина залагат на нея и през останалите. А за съжаление на всички тях, учените откриват една потенциална вреда от нея.



В последните години все повече се говори за вредата както от пластмасата, която е навсякъде около нас, така и за химикалите, които също се срещат в състава на все повече продукти. Понякога не толкова изненадващо, като в козметика например, а в други случаи - разочароващо неочаквано. Като в бирата.



Наскоро изследване, озаглавено Hold My Beer: The Linkage between Municipal Water and the Work Location on PFAS in Popular Beverages" и публикувано в списание ACS Environmental Science & Technology, разкри наличието на т.нар. вечни химикали (PFAS) в някои бири, произведени в САЩ, Мексико и Холандия. И се пояснява, че те най-вероятно са попаднали в тях с водата, която се използва за производството им.



Вечните химикали се използват широко в индустрията още от 50-те години на миналия век, защото "придават устойчивост на масло, вода, петна и замърсявания". Но, както се досещаме, не са никак полезни за нас, хората. А определението им "вечни" идва от научните открития, че наистина могат да останат в тялото ни завинаги - и да нанесат сериозни вреди.



PFAS са буквално мултифункционални или иначе казано - суперхимикали. Те могат да създадат незалепващо покритие на тигана, да направят дрехите ни водоустойчиви и какво ли още не. И именно заради разностранните си ефекти, те нанасят и най-много поражения. А от дрехите и всички други предмети, в които се използват, попадат в организма, във водата, в почвата, в храната, обяснява Food and Wine, цитиран от lifestyle.bg. Вредите за здравето ни са много и установени от науката, но вероятно съществуват и други, които все още не са открити.



Сред известните са промени в имунната система и реакцията към определени ваксини, промени в нивата на холестерол и чернодробните ензими, намалено тегло на новородените и други. Потискането на имунитета пък ни прави по-податливи на инфекции и различни животозастрашаващи заболявания.



На този етап няма конкретни изследвания и доказателства за наличието на вечни химикали и в бирите, произведени в Европа. Няма и категорични данни, че откритото количество в изследваните бири е достатъчно голямо да нанесе вреда. Но все пак изводите би трябвало да повдигнат темата и въпроса за регулацията на качеството на водата, която се използва за производството на нискоалкохолната напитка.