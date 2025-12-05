В навечерието на празника на Бургас – Никулден, кметът Димитър Николов връчи грамоти и награди на 550 изявени бургаски ученици, които през годината са заели призови места в международни и национални олимпиади, състезания и конкурси.Вълнуващата тържествена церемония по връчване на наградите на Община Бургас се проведе в зала "Атриум“ на Бургаския свободен университет в присъствието на ученици, директори на бургаските училища. преподаватели и родители."Две събитие в навечерието на Никулден и коледните празници за мен са най-важни – награждаването на най-успелите, талантливи и можещи бургаски деца и да посетя социалните заведения, в които отглеждаме децата, лишени от родители. Ние се отнасяме с респект и внимание към вашите усилия и успехи, защото това, което сме постигнали, вие трябва да го увеличите и надградите. Животът е динамичен и успяват само най-успешните, тези които са се трудили. Това сте го постигнали благодарение на вашата воля и амбиция. Но и с подкрепата на вашите преподаватели, треньори и родители. Днес вие сте най-важните и ви дължим тези аплодисменти и възхищение. Показвате, че Бургас има бъдеще и необятен хоризонт! Благодаря ви, че ни правите щастливи с тези първи места и увеличавате нашата градска гордост. Молбата към всички вас е да не се отказвате и да не се възгордявате от тези успехи, а да продължавате да ги надграждате!“, сподели от сцената кметът Димитър Николов, преди да връчи наградите на учениците.По традиция на нея бяха връчени и най-престижните отличия - "Ученик на годината“ и "Студент на годината“. Тази година престижното отличие "Студент на годината“ получиха трима студенти - Марина Петкова - Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, специалност "Медицина“, Богдан Костадинов - Бургаски свободен университет, специалност "Международни икономически отношения“, Гаудиа Агханену - Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, специалност "Медицина“.В конкурса "Ученик на годината“ награди получиха:Ивайла Димитрова - ОУ "П. Р. Славейков", категория "Изкуства“ – І-IV класАлексима Рамчева - ОУ "П. Р. Славейков", категория "Изкуства“ – V-VII класГеорги Тодоров - НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", категория "Изкуства“ – VIII-XII класБоряна Томова - ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията", категория "Математика и природни науки“ – І-IV класЛъчезар Томов - ППМГ "Акад. Никола Обрешков“, категория "Математика и природни науки“ – V-VII класВанеса Калинкова - ППМГ "Акад. Никола Обрешков", категория "Математика и природни науки“ – VIII-XII класАнислава Касърова - ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията", категория "Хуманитарни науки“ – V-VII класБожидар Тодоров - ППМГ "Акад. Никола Обрешков", категория "Хуманитарни науки“ – VIII-XII класАнтония Георгиева - ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията", категория "Спорт“ – I-IV класМартин Благоев - ОУ "Антон Страшимиров", категория "Спорт“ – V-VII класДариан Абди - АЕГ "Гео Милев", категория "Спорт“ – VIII-XII класНа церемонията по връчване на наградите "Студент на годината“ и "Ученик на годината“ на Община Бургас присъстваха още председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, началникът на РУО Бургас Валентина Камалиева, общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, заместник-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов, Павел Чепов – председател на постоянна комисия по образование към Общинския съвет, директорът на дирекция "Образование“ в Община Бургас Катя Мишева, проф. Милен Балтов – ректор на БСУ, проф. Сотир Сотиров – ректор на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“, Константин Янков – председател на Синдиката на бургаските учители към КНСБ Бургас, Огнян Маринов – председател на Регионалния синдикат на образованието, директори на бургаски учебни заведения, учители и ученици.