ЗАРЕЖДАНЕ...
Учениците излизат във ваканция в края на седмицата
© Фокус
Почивните дни започват на 31 октомври и ще продължат до 3 ноември.
Учениците ще почиват два учебни дни - петък и понеделник, вместо един както през изминалите години.
По инициатива на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които позволиха по-гъвкаво разпределение на учебното време и осигуряване на по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти.
Още от категорията
/
Калоян Методиев към Борисов: Още като главен секретар официализира подигравката като форма на общуване в политическия живот
17:35
Здравното министерство обмисля децата да бъдат включени в програмата за безплатни противогрипни ваксини
11:23
Министър Георгиев за борбата с имотната мафия: Проверени са 80 нотариуси, при 8 от тях има нередности
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.