Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Предстои първата ваканция за учениците през новата учебна 2025/2026 година.

Почивните дни започват на 31 октомври и ще продължат до 3 ноември.

Учениците ще почиват два учебни дни - петък и понеделник, вместо един както през изминалите години.

По инициатива на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които позволиха по-гъвкаво разпределение на учебното време и осигуряване на по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти.