|Учениците могат да се готвят: Публикуваха още примерни задачи за НВО по математика
Преди началото на учебната година бяха публикувани и модели на националното външно оценяване. Сега те се разширяват с още примерни задачи, които да използват учениците при подготовката си.
Припомняме, че в тестовете от националните външни оценявания за 7. и 10. клас ще има 6 задачи от природни науки, които учениците ще решават с математически знания. От тях няма да се изискват сложни понятия, нито необходимост да се наизустява теорията по съответните предмети, а решаване на практически задачи, които ще са им нужни и полезни и занапред в живота.
Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки,съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ.
Допълнителните здачи можете да видите тук:
7 клас
10 клас
