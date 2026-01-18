Учениците може да почиват 9 дни заради грипната вълна
©
Резултатите показват, че 51,3% от участниците смятат, че въвеждането на онлайн обучение при висока заболеваемост над 30% е неправилно решение. Според синдиката насилственото налагане на дистанционно обучение, когато отсъстват до половината учители и ученици, е неефективно и ограничава правото на болничен отпуск.
В същото време 43,8% от респондентите подкрепят прилагането на дистанционно обучение при масови отсъствия, с цел гарантиране на завършването на първия учебен срок. Синдикат "Образование“ предлага решенията за дистанционно обучение да се вземат на ниво училище от директорите и учителите, като се гарантира учебният процес.
Относно "домашния отпуск“ на учениците, синдикатът подчертава, че данните на РЗИ и РУО често са невярни, тъй като около 90% от болните ученици не са потърсили медицинска помощ.
Най-голяма подкрепа – 97,2% – участниците в изследването дават за удължаване на междусрочната ваканция при задълбочаваща се епидемиологична обстановка. Само 1,7% са на мнение, че това би представлявало непреодолим пропуск.
Синдикатът отбелязва, че броят на учениците, използвали "домашен отпуск“ за последните три учебни години, се е увеличил 6,9 пъти, достигайки над 1,45 милиона. Според синдиката този факт не е свързан с учебните резултати, а отразява удобството за родителите.
На този фон синдикатът критикува предложението в проектопромените на ЗПУО да се отнеме възможността на кметовете да обявяват грипни ваканции – инструмент, доказал своята ефективност на местно ниво.
Като конкретна мярка, Синдикат "Образование“ ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни – от 3 до 6 февруари 2026 г., за да се оформи общ период от девет дни, в който контактите между ученици и учители ще бъдат ограничени, а рискът от зарази – намален.
"Не е важно колко ще учим, а по-важно е да учим по-добре, но най-важно е да сме здрави“, посочват от синдиката.
Още по темата
/
Личен лекар: Очакваше се
12.01
Още от категорията
/
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
11:54
Пенсионери пазаруват на версия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
17.01
Хората с право се наредиха на опашки пред чейндж бюрата, банките умишлено създадоха затруднения
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Атанасовден е!
09:21
Това зимно явление поставя капани, бъдете нащрек
22:43 / 17.01.2026
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
18:07 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.